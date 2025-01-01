Troca de tiros após briga termina com dois baleados no réveillon em Guriri

Uma adolescente de 14 anos foi baleada no pé e um homem também foi atingido por um tiro após uma confusão na madrugada desta quarta-feira (1º), durante a festa de réveillon no balneário de Guriri, em São Mateus , no Norte do Espírito Santo.

Segundo a Polícia Militar, a adolescente não soube dizer de onde partiram os disparos e que “apenas sentiu que havia sido baleada no pé”. Conforme a PM, ela foi encaminhada pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192) ao Hospital Roberto Silvares, no mesmo município.

Ainda segundo a Polícia Militar, após atender a primeira ocorrência, a corporação localizou um homem com uma perfuração por arma de fogo na mão, também em Guriri. Ele contou que estava próximo a um bar quando dois suspeitos armados começaram a brigar e efetuaram disparos, sendo atingido durante o confronto. A vítima foi levada pelo Samu ao mesmo hospital para onde a adolescente havia sido transferida. Ninguém foi preso.