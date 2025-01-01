Troca de tiros após briga termina com dois baleados no réveillon em Guriri

Uma adolescente de 14 anos foi baleada no pé e um homem também foi atingido por um tiro após uma confusão na madrugada desta quarta-feira (1º), durante a festa de réveillon no balneário de Guriri, em São Mateus, no Norte do Espírito Santo.
Segundo a Polícia Militar, a adolescente não soube dizer de onde partiram os disparos e que “apenas sentiu que havia sido baleada no pé”. Conforme a PM, ela foi encaminhada pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192) ao Hospital Roberto Silvares, no mesmo município.
Ainda segundo a Polícia Militar, após atender a primeira ocorrência, a corporação localizou um homem com uma perfuração por arma de fogo na mão, também em Guriri. Ele contou que estava próximo a um bar quando dois suspeitos armados começaram a brigar e efetuaram disparos, sendo atingido durante o confronto. A vítima foi levada pelo Samu ao mesmo hospital para onde a adolescente havia sido transferida. Ninguém foi preso.
Procurada por A Gazeta, a Polícia Civil informou que o caso seguirá sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de São Mateus, e que até o momento, nenhum suspeito foi detido. A corporação acrescentou que "informações podem ser compartilhadas de forma sigilosa por meio do Disque-denúncia (181), que é uma linha de contato gratuita, disponível em todos os municípios do Estado. As informações passadas pela comunidade podem ser cruciais para o avanço das investigações".