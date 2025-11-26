Trio tenta assaltar mulher em Marechal Floriano, foge e acaba preso em Aracruz

À esquerda, carro usado no crime sendo guinchado; à direita, duas armas apreendidas com os suspeitos Crédito: Divulgação/Polícia Civil

Três homens que tentaram assaltar uma mulher de 70 anos na zona rural de Marechal Floriano, na Região Serrana do Espírito Santo, foram presos na BR 101, em Aracruz, na Região Norte, nesta quarta-feira (26). Segundo a Polícia Civil, os suspeitos foram de carro até a localidade de Santa Maria de Araguaia e a perguntaram sobre um vizinho, mas ela disse que ele não estava em casa. Armados, eles tentaram assaltar a moradora. Ela, entretanto, conseguiu pedir ajuda para outra vizinha e os criminosos fugiram.

Durante a fuga, o veículo dirigido pelos suspeitos apresentou problemas mecânicos na BR 101 e eles acionaram um caminhão-guincho. Por meio de imagens das câmeras de videomonitoramento, foi confirmado pela Polícia Civil que se tratava do mesmo carro usado na tentativa de assalto. Após acompanhar a trajetória do caminhão-guincho, os suspeitos foram alcançados pela Polícia Militar em Aracruz.