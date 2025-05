Trio mata homem e carro de suspeitos é achado incendiado em São Mateus

Um homem de 38 anos, identificado como Natalino Nascimento da Conceição, foi assassinado a tiros na madrugada deste sábado (17), no bairro Vila Nova, em São Mateus, no Norte do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar, testemunhas relataram que três suspeitos invadiram a residência, procurando pela vítima. Após executarem o alvo, eles fugiram em um carro. Horas depois, um veículo com a mesma descrição foi encontrado incendiado às margens da BR 101, ainda na cidade. Fontes da PM detalharam à reportagem que a vítima havia se mudado recentemente do Sul da Bahia para São Mateus.>