Trio é indiciado por furto de R$ 60 mil em comércio em Venda Nova do Imigrante

Três pessoas foram indiciadas pelo furto de R$ 60 mil em um comércio em Venda Nova do Imigrante, na Região Serrana do Espírito Santo. Segundo a Polícia Civil, no dia 8 de janeiro, os suspeitos teriam acessado o escritório de uma empresa de telecomunicações por meio de um buraco na parede. Em seguida, desativaram o sistema de alarme e as câmeras de vigilância. Um cofre que guardava dinheiro foi arrombado e outros itens também foram levados.