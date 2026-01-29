A Gazeta - Agora

Trio é indiciado por furto de R$ 60 mil em comércio em Venda Nova do Imigrante

Publicado em 29/01/2026 às 15h39

Três pessoas foram indiciadas pelo furto de R$ 60 mil em um comércio em Venda Nova do Imigrante, na Região Serrana do Espírito Santo. Segundo a Polícia Civil, no dia 8 de janeiro, os suspeitos teriam acessado o escritório de uma empresa de telecomunicações por meio de um buraco na parede. Em seguida, desativaram o sistema de alarme e as câmeras de vigilância. Um cofre que guardava dinheiro foi arrombado e outros itens também foram levados. 

Durante as investigações, outros crimes semelhantes ocorridos na mesma cidade e em Conceição do Castelo também foram atribuídos ao trio, que é de Cariacica e possui histórico criminal extenso. Os suspeitos, sendo dois homens de 27 e um de 39 anos, foram indiciados por furto majorado e duplamente qualificado. O inquérito policial foi encaminhado ao Ministério Público do Espírito Santo (MPES). Os nomes dos suspeitos não foram informados.

