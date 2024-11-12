Trio é detido com drogas em pousada desativada de Regência

Material apreendido com grupo em Regência Crédito: Divulgação/PMES

Três homens, 18, 21 e 28 anos, foram detidos pela Polícia Militar em uma pousada desativada na região de Regência, em Linhares , no Norte do Espírito Santo , na manhã desta terça-feira (12). O trio foi localizado com mais de 1 kg de drogas, entre maconha, cocaína e crack. Foram encontrados também materiais para embalo dos entorpecentes, maquininha de cartão de crédito, cartões e munições.

A ação policial aconteceu durante a Operação Sentinela, que tinha como objetivo cumprir mandados de busca e apreensão no combate ao tráfico de drogas em uma área do município. Quando os militares chegaram ao local, encontraram um indivíduo de 28 anos, apontado como gerente do tráfico na região. Com ele, em um quarto, a PM apreendeu uma munição calibre 9mm, além de grandes buchas de maconha embaladas para venda.

Em outro quarto foi abordado um indivíduo de 18 anos, que estava com dinheiro, cartões e oito buchas de maconha. Ele indicou um lugar onde havia uma quantidade maior de entorpecentes escondidos. Um suspeito de 21 anos, que também foi abordado, com diversos papelotes de cocaína.

Com o apoio da equipe K9, com cão farejador, a PM apreendeu cerca de 600 gramas de cocaína, 360 gramas de maconha e 135 gramas de crack, além de diversos materiais de embalar entorpecentes. Os três abordados foram encaminhados para a 16ª Delegacia Regional, onde o material apreendido foi entregue.