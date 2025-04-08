Trio é detido com carro roubado após perseguição na BR 101 em Linhares

O passageiro da frente relatou aos agentes que participou do crime e com ele os policiais encontraram cinco cartuchos calibre .38 SPL no bolso. Ele afirmou ainda que havia jogado um revólver do mesmo calibre pela janela ao ver a aproximação policial. Foram feitas buscas, mas a arma não foi localizada. Dentro do carro estavam dois celulares: um do dono e outro que havia sido levado durante o assalto.