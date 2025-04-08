Trio é detido com carro roubado após perseguição na BR 101 em Linhares

Um trio acabou detido após roubar um carro na localidade de Baixo Quartel, em Linhares, no Norte do Espírito Santo, na tarde de segunda-feira (7). Houve uma perseguição em um trecho da BR 101 até que o veículo, um Fiat Siena preto, foi interceptado ao entrar em uma estrada rural, perto do distrito de Bebedouro.
A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que deu ordem de parada ao Fiat Siena, mas o condutor tentou fugir. O veículo depois acabou terminando a fuga poucos metros à frente. Três pessoas saíram dele: o motorista, um passageiro no carona e outro no banco traseiro.
O passageiro da frente relatou aos agentes que participou do crime e com ele os policiais encontraram cinco cartuchos calibre .38 SPL no bolso. Ele afirmou ainda que havia jogado um revólver do mesmo calibre pela janela ao ver a aproximação policial. Foram feitas buscas, mas a arma não foi localizada. Dentro do carro estavam dois celulares: um do dono e outro que havia sido levado durante o assalto.
Segundo a PRF, o caso foi encaminhado para a Delegacia Regional de Linhares. A reportagem de A Gazeta procurou a Polícia Civil para solicitar mais informações sobre o crime, mas não obteve resposta até a publicação desta matéria.