Tribunal de Justiça do ES elege novo desembargador; saiba quem é

Um Fusca ficou destruído após uma batida na rodovia Primo Bitti, no bairro Irajá, em Aracruz , na região Norte capixaba, na manhã desta terça-feira (14). Em um registro enviado por um leitor de A Gazeta , é possível observar que as partes frontal e lateral do carro foram danificadas. Segundo a Polícia Militar, outro veículo, um Chevrolet Vectra, se envolveu na batida.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e do Corpo de Bombeiros estiveram no local para prestar socorro às vítimas. Segundo os bombeiros, uma vítima do sexo feminino foi levada para o hospital. Informações sobre a dinâmica de acidente e interdição de pista não foram divulgadas. A reportagem não teve acesso ao estado de saúde dos envolvidos na colisão.