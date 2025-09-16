Três são presos em operação contra tráfico e homicídios em São Mateus

Três pessoas foram presas durante uma operação contra o tráfico de drogas e homicídios em São Mateus, na Região Norte do Espírito Santo, nesta terça-feira (16). Segundo a Polícia Civil , a ação foi realizada nos bairros Ribeirão, Aroeira, Vila Verde e Nova São Mateus e contou com a participação de 35 policiais.

Ao todo, foram cumpridos nove mandados de busca e apreensão e dois mandados de prisão relacionados a homicídios ocorridos em dezembro de 2024, em Guriri, e em junho deste ano, no bairro Vitória. Um terceiro suspeito foi preso em flagrante por porte ilegal de arma de fogo, após ser encontrado com uma pistola calibre .380 e 51 munições.