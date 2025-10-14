Três pessoas ficam feridas em acidente entre 3 veículos em Castelo
Publicado em 14/10/2025 às 12h20
Três pessoas ficaram feridas em um acidente envolvendo uma caminhonete e dois carros na ES 166, a Rodovia Pedro Cola, no bairro Independência, em Castelo, no Sul do Espírito Santo. A colisão aconteceu na manhã desta terça-feira (14).
Segundo a Polícia Militar, os três feridos foram socorridos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhados ao Hospital Municipal de Castelo. Eles já receberam alta. Não houve interdição da rodovia.