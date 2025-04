Três pessoas ficam feridas após colisão frontal na BR 101, em Mimoso do Sul

Três pessoas ficaram feridas após dois carros baterem de frente na altura do km 439 da BR 101, em Mimoso do Sul, no Sul do Espírito Santo, na manhã deste sábado (19). Segundo a Polícia Rodoviária Federal, duas das vítimas foram socorridas em estado grave e a outra com ferimentos médios. O trânsito ficou interditado no sentido norte, mas o tráfego foi liberado às 8h07, conforme a Ecovias 101. >