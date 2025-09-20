Três homens são presos e três adolescentes apreendidos em Itapemirim

Uma operação da Polícia Civil resultou na prisão temporária de três homens e na apreensão de três adolescentes em Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, na sexta-feira (19). Eles são suspeitos de um assassinato no domingo (14) e de uma tentativa de homicídio na terça-feira (16), ambos ocorridos no município.

Segundo a Polícia Civil, os seis alvos já tinham extensa ficha criminal e estavam em liberdade no momento do cumprimento das ordens judiciais. As ações foram realizadas em áreas dominadas pelo tráfico de drogas, sob controle da facção criminosa que atua na região. A corporação segue investigando para localizar e prender outros envolvidos.