Três apostas do ES faturam quase R$ 55 mil na quina da Mega-Sena

Três apostas capixabas faturam quase R$ 55 mil em quina da Mega-Sena Crédito: Rodrigo de Oliveira/Caixa

Três apostas feitas no Espírito Santo acertaram cinco das seis dezenas do concurso 2744 da Mega-Sena, sorteado na noite de terça-feira (2), e faturaram uma grana. Apesar de não terem levado o prêmio principal, cada um dos sortudos pode comemorar com R$ 54.826,38 no bolso.

As apostas foram realizadas em regiões diferentes do Estado: uma em Vitória, e as outras em Colatina, no Noroeste capixaba, e em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. Todos os jogos foram do tipo simples (seis números).