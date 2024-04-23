Treinamento de novos comandantes do Notaer chama a atenção no mar de Vitória

O Núcleo informou que, ao todo, cinco pilotos estão passando por avaliação para o cargo de comandante de aeronaves.

"De acordo com o nosso programa de treinamento, antes de assumirem a função de comandante, são avaliados quanto à habilidade na realização de algumas manobras especiais. Neste mês de abril, estamos realizando diversas manobras. Hoje (terça), especificamente, realizamos manobras especiais com dois equipamentos de resgate aquático: o sling e o puçá", contou o Notaer.