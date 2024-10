Trecho de vias no Centro de Cachoeiro sofrem mudanças devido a obra

Thiaguinho iniciou sua carreira política em 2016, quando foi eleito o quarto vereador mais votado de Dores do Rio Preto. Durante seu mandato, assumiu a presidência da Câmara no segundo biênio. Em 2020, ficou como primeiro suplente e, seis meses antes das eleições de 2024, assumiu novamente a Câmara. Ao longo desses anos, ele trabalhou em parceria com o então prefeito Ninho, que, segundo Thiaguinho, "se destacou muito aqui na região e no município, sendo considerado o melhor prefeito que já passou por Dores do Rio Preto."

Sobre ser o primeiro prefeito eleito do Espirito Santo, declarou: "a sensação de ter sido primeiro prefeito eleito nas últimas eleições, Dores do Rio Preto, foi também a cidade com a maior agilidade na resolução do pleito, do resultado. Então a gente já tinha até uma expectativa de que isso se repetisse".