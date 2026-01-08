Trecho da Praia de Camburi amanhece tomado por lixo em Vitória
Publicado em 08/01/2026 às 10h49
Um trecho da Praia de Camburi, em Vitória, amanheceu tomado de lixo na manhã desta quinta-feira (8). Um vídeo feito pelo repórter Diony Silva, da TV Gazeta, por volta das 9h, mostra um percurso praia com diversos resíduos espalhados na areia, percorrendo pelo menos três quarteirões.
A Prefeitura de Vitória foi procurada para informações sobre a limpeza no local. Assim que houver retorno, o texto vai ser atualizado.