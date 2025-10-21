Travesti e homem são mortos a tiros em bairros vizinhos em Cariacica

Uma travesti em situação de rua, ainda não identificada, foi assassinada com tiros na cabeça no início da madrugada desta terça-feira (21), no bairro Campina Grande, em Cariacica. O corpo foi encontrado na Rua Bom Pastor. No local, policiais militares recolheram estojos de munição calibre 9 mm. Como a vítima não portava documentos, ainda não foi possível identificá-la.

Cerca de meia hora depois, a aproximadamente 950 metros dali, na Rua Amaro Pereira da Silva, no bairro Santa Bárbara, um homem identificado como Lucas José Ribeiro, de 32 anos, também foi morto a tiros. Segundo o boletim de ocorrência, a autoria do crime é desconhecida, mas o local é conhecido pelo intenso tráfico de drogas.