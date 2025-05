Trator roubado em Colatina é localizado e recuperado em Linhares

Um trator avaliado em R$ 500 mil, que havia sido roubado em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, na madrugada de segunda-feira (19), foi encontrado e recuperado pela Polícia Civil no distrito de Bebedouro, em Linhares, cidade próxima, do Norte capixaba, ainda no mesmo dia. Conforme a corporação, as investigações continuam para identificar o suspeito do crime e possíveis receptadores. >