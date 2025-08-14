Trânsito vai funcionar em 'pare e siga' em trecho da BR 101 em Anchieta

O trânsito vai seguir em sistema de "pare e siga" em um trecho da BR 101 em Anchieta, no litoral Sul do Espírito Santo, a partir da noite desta quinta-feira (14). De acordo com a Ecovias 101, concessionária responsável pela rodovia, a medida será tomada para sinalizar e reparar um buraco na via, e ainda não há previsão de encerramento da intervenção.