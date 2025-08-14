Trânsito vai funcionar em 'pare e siga' em trecho da BR 101 em Anchieta
Publicado em 14/08/2025 às 18h24
O trânsito vai seguir em sistema de "pare e siga" em um trecho da BR 101 em Anchieta, no litoral Sul do Espírito Santo, a partir da noite desta quinta-feira (14). De acordo com a Ecovias 101, concessionária responsável pela rodovia, a medida será tomada para sinalizar e reparar um buraco na via, e ainda não há previsão de encerramento da intervenção.
Ao longo da noite, equipes da concessionária estarão no local para orientar os motoristas. Já na manhã de sexta-feira (15), os reparos serão iniciados e a origem do buraco será investigada. A Ecovias 101 afirma que o fluxo na rodovia será normalizado o mais breve possível.