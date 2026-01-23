Trânsito na Grande São Pedro será impactado durante evento ciclístico no domingo (25)

O trânsito na Grande São Pedro, em Vitória, poderá ficar lento entre 16h e 17h do domingo (25), devido ao 1º Passeio Ciclístico Pela Paz. O evento terá início no novo calçadão de São Pedro, próximo à Praça Dom João Batista, seguindo pela Rua Natalino de Freitas Neves, Rua Guilherme Bassini e Avenida Quatro de Setembro, até acessar a Rodovia Serafim Derenzi.

No sentido Maruípe da rodovia, o fluxo de veículos não será fechado, mesmo com a ocupação das bicicletas participantes do evento. Perto da pedreira de Joana d'Arc, os ciclistas irão deixar a rodovia e acessar a ciclovia do bairro de Resistência, liberando o fluxo de veículos.