Trânsito na Grande São Pedro será impactado durante evento ciclístico no domingo (25)

Publicado em 23/01/2026 às 16h59

O trânsito na Grande São Pedro, em Vitória, poderá ficar lento entre 16h e 17h do domingo (25), devido ao 1º Passeio Ciclístico Pela Paz. O evento terá início no novo calçadão de São Pedro, próximo à Praça Dom João Batista, seguindo pela Rua Natalino de Freitas Neves, Rua Guilherme Bassini e Avenida Quatro de Setembro, até acessar a Rodovia Serafim Derenzi. 

No sentido Maruípe da rodovia, o fluxo de veículos não será fechado, mesmo com a ocupação das bicicletas participantes do evento. Perto da pedreira de Joana d'Arc, os ciclistas irão deixar a rodovia e acessar a ciclovia do bairro de Resistência, liberando o fluxo de veículos.

A Guarda Municipal orientou que os condutores tenham cuidado e reduzam a velocidade durante o pedalaço. Agentes estarão no local para auxiliar o trânsito e colaborar com a segurança dos ciclistas.

