Trânsito lento na Terceira Ponte na tarde desta quinta-feira (25)
Publicado em 25/09/2025 às 15h34
Trânsito lento na Terceira Ponte na tarde desta quinta-feira (25), principalmente para o motorista que segue no sentido Vitória. O aplicativo Waze — que monitora o fluxo em tempo real — mostra notificação de usuários sobre acidente na estrutura.
Segundo ouvintes da Rádio CBN Vitória (92,5 FM), houve um engavetamento de veículos. A reportagem tenta mais informações com a Ceturb (Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Espírito Santo), que administra a Terceira Ponte.