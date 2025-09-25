A Gazeta - Agora

Trânsito lento na Terceira Ponte na tarde desta quinta-feira (25)

Publicado em 25/09/2025 às 15h34
Trânsito complicado na Terceira Ponte, sentido Vitória
Trânsito complicado na Terceira Ponte Crédito: Waze

Trânsito lento na Terceira Ponte na tarde desta quinta-feira (25), principalmente para o motorista que segue no sentido Vitória. O aplicativo Waze — que monitora o fluxo em tempo real —  mostra notificação de usuários sobre acidente na estrutura.

Segundo ouvintes da Rádio CBN Vitória (92,5 FM), houve um engavetamento de veículos. A reportagem tenta mais informações com a Ceturb (Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Espírito Santo), que administra a Terceira Ponte. 

