Trânsito intenso em Vitória na noite desta quinta-feira (4)

Os motoristas que passam pelas ruas de Vitória na noite desta quinta-feira (4) enfrentam intenso engarrafamento. Aplicativos que monitoram o trânsito em tempo real mostram que há retenções nos bairros Santa Lúcia, Bento Ferreira, Ilha de Santa Maria, Horto, Praia do Canto, Jucutuquara e Centro.