Intervenção

Trânsito entre Irupi e Iúna será interditado para desmonte de rocha

A estrada que liga os municípios de Irupi e Iúna, localizados na região do Caparaó do Espírito Santo, será interditada temporariamente na tarde de quarta-feira (25). A interdição vai acontecer no km 18 da ES 379, entre 14h e 16h, para realizar desmonte de rocha para avanço das obras de melhoria da estrada, segundo a Prefeitura Municipal de Irupi.