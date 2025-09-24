Trânsito em 'pare e siga' após interdição devido a acidente na BR 101 em Ibiraçu

O trecho da BR 101 em Ibiraçu, no km 219, na região Norte do Espírito Santo, foi parcialmente liberado na tarde desta quarta-feira (24) e opera no sistema pare e siga. O tráfego chegou a ficar totalmente interditado no sentido sul (em direção a Vitória), por conta de um acidente envolvendo duas carretas e um Jeep Compass.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a colisão aconteceu próximo à estátua do Grande Buda, na região de Pedro Palácios, e teria sido provocado por conta do trânsito lento causado por um tombamento de carreta, ocorrido na região, há cerca de 10 km do local, mas no dia anterior – o veículo permanecia no local. No momento da batida tripla desta quarta, equipes realizavam o destombamento, o que causou a lentidão na pista.