Trânsito complicado no Centro de Vitória nesta sexta (5)

Trânsito praticamente parado para quem trafega na região do Centro de Vitória na tarde desta sexta-feira (5). Ferramentas de monitoramento do tráfego em tempo real mostram ruas e avenidas com retenções. Segundo um ouvinte da Rádio CBN (92,5 FM), moradores de Vila Esperança, de Vila Velha, teriam recomeçado uma manifestação em frente ao Palácio Anchieta. "Trânsito paradíssimo, muitos sons de buzinas e pessoas com cartazes nos dois sentidos da via", comentou.