Em Caravaggio

Trabalhador rural morre em acidente com trator em Santa Teresa

Um trabalhador rural de 22 anos morreu em um acidente com um trator em Caravaggio, na zona rural de Santa Teresa, região Serrana do Espírito Santo, na tarde de terça-feira (1º). Segundo a Polícia Militar, o dono da propriedade informou que o funcionário estava caído ao lado do veículo, que estava tombado próxima a um barranco.