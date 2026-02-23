Trabalhador rural é encontrado morto enrolado em cerca de arame em Jaguaré

Um trabalhador rural foi encontrado morto na manhã desta segunda-feira (23) na comunidade de Aracati, zona rural de Jaguaré, região Norte do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar, o meeiro da fazenda relatou que o homem chegou à propriedade na última sexta-feira (20) para trabalhar na colheita de pimenta e no mesmo dia ambos teriam ingerido bebida alcoólica.



Ainda segundo o relato, ao procurá-lo para trabalhar pela manhã, percebeu que ele não estava na residência e saiu para realizar buscas na região, quando o encontrou caído, enrolado a uma cerca de arame.