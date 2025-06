Em Atílio Vivácqua

Trabalhador rural é baleado nas costas ao voltar para casa no Sul do ES

Um trabalhador rural foi atingido com um tiro nas costas na tarde desta sexta-feira (27), na localidade de Flecheiras, zona rural de Atílio Vivácqua, no Sul do Espírito Santo. No hospital, ele contou para a Polícia Militar que saiu do serviço na lavoura e estava indo para casa, caminhando na BR 101, quando sentiu uma queimação na coluna e percebeu que havia sido baleado.