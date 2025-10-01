Trabalhador morre após queda de 6 metros em obra de galpão em Cachoeiro

Trabalhador morre após queda em obra de galpão em Cachoeiro Crédito: Gustavo Ribeiro

Um homem de 37 anos morreu após cair de uma coluna da construção de um galpão, no bairro Boa Esperança, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. O acidente aconteceu na manhã desta quarta-feira (1°). A vítima foi identificada como Vinícius de Jesus Silva, conforme apuração da TV Gazeta Sul.

O acidente ocorreu por volta de 8h. A vítima era um dos funcionários que trabalhavam na obra do galpão. De acordo com a apuração da reportagem no local, ele caiu de uma altura de seis metros e, segundo populares que estavam presentes, não utilizava nenhum equipamento de proteção individual no momento da queda.

A empresa responsável pela obra não quis se pronunciar. Uma equipe da perícia esteve no local e encaminhou o corpo à Seção Regional de Medicina Legal, da Polícia Científica, em Cachoeiro de Itapemirim.