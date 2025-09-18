Tiroteio perto de escola deixa moradores assustados em Cariacica

Tiroteio aconteceu nas proximidades da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Jesus Cristo Rei Crédito: André Afonso

Suspeitos passaram atirando próximo de uma escola estadual no bairro São Francisco, em Cariacica, na manhã desta quinta-feira (18). Conforme apuração do repórter André Afonso, da TV Gazeta, o caso aconteceu no horário de entrada dos alunos e assustou moradores. Ninguém se feriu.

Inicialmente, testemunhas disseram que os atiradores passaram de motocicleta atirando. No entanto, após contato com o chefe do patrulhamento da região, o repórter André Afonso, da TV Gazeta, apurou com a Polícia Militar que os disparos envolveram ocupantes de dois carros. Não se sabe, ao certo, se um atirou contra o outro ou se apenas um grupo abriu fogo. Os suspeitos fugiram.

Moradores acreditam que os tiros seriam uma represália a um homicídio ocorrido na tarde de quarta-feira (17) em Santo André, bairro vizinho. Na ocasião, um homem identificado como Hendrey Pastor Gomes, de 28 anos, foi morto perto do cemitério da região. Apesar do susto desta quinta-feira, a movimentação de estudantes ao lado da escola estava normal por volta das 8h30 e as aulas foram mantidas.

Em nota, a Polícia Militar informou que foi chamada para o caso de Santo André e, quando chegou ao local, encontrou o homem já morto. Ninguém soube informar sobre a motivação do crime. Já sobre o tiroteio desta quinta-feira, a corporação disse que chegou a fazer patrulhamento na região, mas não houve detidos. A Polícia Civil afirmou que não foi acionada.