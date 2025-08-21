Tiroteio deixa três feridos em bairro de Vitória
Publicado em 21/08/2025 às 17h41
Um intenso tiroteio deixou três homens feridos no bairro Santos Dumont, em Vitória, no início da tarde desta quinta-feira (21). Segundo a Polícia Militar, um dos baleados havia dado entrada no Hospital das Clínicas - localizado no mesmo bairro. As outras duas vítimas foram socorridas ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), no Forte São João.
Em nota, a Polícia Civil informou que o caso seguirá sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vitória e até o momento, nenhum suspeito foi detido. Denúncias podem ser feitas de forma anônima pelo Disque-denúncia (181).