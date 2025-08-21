Tiroteio deixa três feridos em bairro de Vitória

Um intenso tiroteio deixou três homens feridos no bairro Santos Dumont, em Vitória, no início da tarde desta quinta-feira (21). Segundo a Polícia Militar, um dos baleados havia dado entrada no Hospital das Clínicas - localizado no mesmo bairro. As outras duas vítimas foram socorridas ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), no Forte São João.