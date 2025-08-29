Tiroteio assusta moradores no Morro do Macaco, em Vitória

Um tiroteio assustou moradores do bairro Tabuazeiro, na região do Morro do Macaco, em Vitória, na madrugada desta sexta-feira (29). Nas imagens publicadas nas redes sociais (veja acima) é possível ouvir diversos disparos de arma de fogo. A Polícia Militar informou que o Ciodes (190) recebeu denúncias e militares realizaram patrulhamento na região.