A Gazeta - Agora

Tem sugestão ou viu erro? Envie aqui Quer mais notícias? Entre no nosso whatsapp

Tiroteio assusta moradores no Morro do Macaco, em Vitória

Publicado em 29/08/2025 às 10h45
Na madrugada desta sexta-feira (29), o Ciodes (190) recebeu a denúncia de disparos de arma de fogo no bairro Tabuazeiro, na região do Morro do Macaco, Vitória. Militares realizaram o patrulhamento, porém ninguém foi detido.

Um tiroteio assustou moradores do bairro Tabuazeiro, na região do Morro do Macaco, em Vitória, na madrugada desta sexta-feira (29). Nas imagens publicadas nas redes sociais (veja acima) é possível ouvir diversos disparos de arma de fogo. A Polícia Militar informou que o Ciodes (190) recebeu denúncias e militares realizaram patrulhamento na região.

Ainda conforme a PM, ninguém foi detido e, até o momento, não houve relatos de feridos. 

Publicidade