Tiros e pânico durante tentativa de assalto na Lindenberg em Vila Velha

Uma revendedora de veículos foi alvo de uma tentativa de assalto na manhã desta terça-feira (19), na Avenida Carlos Lindenberg, no bairro Glória, em Vila Velha. Segundo testemunhas, o suspeito, que chegou ao estabelecimento de bicicleta, chegou a disparar cerca de 20 vezes no pátio da loja.
Conforme apuração do repórter Vinícius Colini, da TV Gazeta, o suspeito chegou anunciando o assalto. Dono e funcionários correram pelo pátio e o criminoso disparou algumas vezes. Ninguém se feriu. O homem fugiu utilizando a bicicleta.
A funcionária de uma loja vizinha presenciou a cena. "Escutamos os tiros, mais de 10. Quando a gente chegou na porta, o rapaz já estava fugindo na bicicleta com máscara e arma em punho. Corremos para dentro da loja com medo dele entrar. É uma situação bem atípica, aqui é muito movimentado. Foi um susto bem grande", disse em entrevista à TV Gazeta.
O dono da revendedora ainda revelou que o mesmo suspeito foi até o estabelecimento no sábado (16), se passando por cliente, perguntando sobre preços e carros. Ele acredita que o criminoso tenha ido averiguar a rotina do local. Os disparos deixaram marcas em um vidro da concessionária e em um veículo. A Polícia Civil orientou que as vítimas façam o registro da ocorrência em uma delegacia ou on-line.