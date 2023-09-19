Tiros e pânico durante tentativa de assalto na Lindenberg em Vila Velha

Conforme apuração do repórter Vinícius Colini, da TV Gazeta , o suspeito chegou anunciando o assalto. Dono e funcionários correram pelo pátio e o criminoso disparou algumas vezes. Ninguém se feriu. O homem fugiu utilizando a bicicleta.

A funcionária de uma loja vizinha presenciou a cena. "Escutamos os tiros, mais de 10. Quando a gente chegou na porta, o rapaz já estava fugindo na bicicleta com máscara e arma em punho. Corremos para dentro da loja com medo dele entrar. É uma situação bem atípica, aqui é muito movimentado. Foi um susto bem grande", disse em entrevista à TV Gazeta.