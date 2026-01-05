Terraço de casa desaba durante tempestade em Marataízes

O terraço de uma casa na região do Centro de Marataízes , no Litoral Sul do Espírito Santo, desabou durante o forte temporal que atingiu o Estado na noite de domingo (4). O fato ocorreu por volta das 23h. Segundo a Defesa Civil Municipal, apesar dos estragos, ninguém se feriu. A chuva seguiu intensa na madrugada desta segunda-feira (5), fazendo com que a cidade registrasse um acumulado de 26 milímetros em um período de 24 horas.

A Defesa Civil informou que o desabamento foi causado pelo peso da água da chuva no telhado da residência. A estrutura de madeira não suportou a carga e puxou a parede lateral que sustentava o terraço. Não houve registro de pessoas desalojadas neste caso. No último sábado (3), também por conta do desabamento de um terraço, duas pessoas da mesma família precisaram sair de casa e buscar abrigo em um hotel.