Terceira Ponte é liberada após interdição nesta quinta (25)
O trânsito foi liberado na Terceira Ponte após ser interditado nos dois sentidos na manhã desta quinta-feira (25), o que causou congestionamento intenso tanto no sentido Vitória quanto Vila Velha. A Ceturb-ES informou que a interdição foi necessária para um atendimento de emergência realizado pelo Corpo de Bombeiros. As pistas começaram a ser liberadas por volta de meio-dia.
De acordo com apuração do repórter Paulo Ricardo Sobral, da TV Gazeta, o tráfego na ponte chegou a ficar totalmente interditado. Por volta das 10h57, houve liberação de uma faixa no sentido Vitória–Vila Velha, mas o congestionamento continuava grande. Pouco depois, às 11h, motoristas relataram trânsito parado desde a Avenida Carioca, em Vila Velha.