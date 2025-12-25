Terceira Ponte é liberada após interdição nesta quinta (25)

O trânsito foi liberado na Terceira Ponte após ser interditado nos dois sentidos na manhã desta quinta-feira (25), o que causou congestionamento intenso tanto no sentido Vitória quanto Vila Velha. A Ceturb-ES informou que a interdição foi necessária para um atendimento de emergência realizado pelo Corpo de Bombeiros. As pistas começaram a ser liberadas por volta de meio-dia.