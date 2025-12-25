A Gazeta - Agora

Terceira Ponte é liberada após interdição nesta quinta (25)

Publicado em 25/12/2025 às 11h31
carros na terceira Ponte
Trânsito na Terceira Ponta na manhã desta quinta (25) Crédito: Paulo Ricardo Sobral

O trânsito foi liberado na Terceira Ponte após ser interditado nos dois sentidos na manhã desta quinta-feira (25), o que causou congestionamento intenso tanto no sentido Vitória quanto Vila Velha.  A Ceturb-ES informou que a interdição foi necessária para um atendimento de emergência realizado pelo Corpo de Bombeiros. As pistas começaram a ser liberadas por volta de meio-dia. 

De acordo com apuração do repórter Paulo Ricardo Sobral, da TV Gazeta, o tráfego na ponte chegou a ficar totalmente interditado. Por volta das 10h57, houve liberação de uma faixa no sentido Vitória–Vila Velha, mas o congestionamento continuava grande. Pouco depois, às 11h, motoristas relataram trânsito parado desde a Avenida Carioca, em Vila Velha. 

