Tentativa de homicídio perto de cemitério termina com prisões em Linhares

Quase 30 quilos de drogas, armas e munições foram apreendidos em Linhares Crédito: Divulgação | PM e PC

Quase 30 quilos de drogas, armas e munições foram apreendidos pela Polícia Militar na tarde desta terça-feira (27), em uma casa no bairro Novo Horizonte, em Linhares, no Norte do Espírito Santo, e duas pessoas acabaram presas. Segundo a PM, a ação começou após denúncias de que duas mulheres e quatro homens estavam em atitude suspeita próximo a um cemitério, no bairro Interlagos.

No local, os policiais ouviram disparos de arma de fogo e viram os suspeitos fugindo. A polícia foi atrás e encontrou um deles na porta de uma residência que apontou a arma para os militares, que reagiram. Com ele, foi apreendida uma pistola calibre 9 mm com 17 munições. Dentro da casa os policiais encontraram a mulher citada na denúncia, que confessou que o grupo monitorava um homem com a intenção de matá-lo.

Durante as buscas, foram apreendidos 30 tabletes de maconha, cerca de 24 quilos da droga, 120 porções da mesma substância, 12 unidades e outros 37 kits de PAC, 165 gramas de skunk, 26 munições calibre 9 mm, cinco balanças de precisão, três facas, um carregador de pistola calibre 9 mm, uma pistola airsoft adaptada para disparo real e R$ 544,00 em espécie. Uma motocicleta também foi localizada na casa e removida ao pátio.