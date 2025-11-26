Temporal com granizo e ventania causam transtornos em Afonso Cláudio
Um temporal atingiu a sede da cidade e a zona rural de Afonso Cláudio, na Região Serrana do Espírito Santo. Conforme a Defesa Civil Municipal, na terça-feira (25) foram registrados ventos fortes, chuvas intensas e queda de granizo. A tempestade provocou destelhamentos em casa, principalmente na zona rural, mas ninguém ficou desalojado ou desabrigado e não há registro de feridos.
Já nesta quarta-feira (26), a chuva resultou em queda de granizo na sede do município e em um ponto de alagamento, causado por um bueiro entupido, além de acúmulo de lama nas ruas. Na zona rural, houve ainda queda de árvores em estradas vicinais. Apesar da intensidade das chuvas, a Defesa Civil afirmou que não ocorreram danos graves na cidade e que a corporação segue realizando ronda para avaliar o resultado do temporal.