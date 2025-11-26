Temporal com granizo e ventania causam transtornos em Afonso Cláudio

Uma igreja foi invadida e furtada no bairro São Francisco, na Serra. O crime aconteceu na madrugada da última segunda-feira (24) e deixou um prejuízo de aproximadamente R$ 2 mil. Câmeras de segurança flagraram o momento em que o indivíduo pula o muro e entra no local (vídeo acima).

Conforme relato em boletim de ocorrência registrado no 11º Distrito Policial da Serra, o criminoso utilizou uma ferramenta do tipo “turquesa” para arrombar a porta. Após revirar os armários da cozinha, o homem desligou o disjuntor de energia e o sistema de alarme para tentar evitar que a ação continuasse sendo monitorada. Ele permaneceu no tempo por cerca de 27 minutos e furtou duas extensões, um ventilador, um kit de primeiros socorros e equipamentos de um projeto social com aulas de jiu-jitsu para crianças da região.

Ele ainda chegou a se alimentar dentro do templo, consumindo restos de comida que haviam sobrado de um evento realizado no fim de semana.

