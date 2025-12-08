Temporal com granizo e ventania causa alagamentos em Apiacá
Um temporal acompanhado de granizo causou pontos de alagamento e ventos intensos em Apiacá, no Sul do Espírito Santo, na tarde desta segunda-feira (8). A Defesa Civil Municipal afirmou que avalia os danos causados na cidade. Em contato com a TV Gazeta, o gerente comercial Deni Rangel enviou imagens que mostram um ponto de alagamento na Praça da Igreja Matriz, no Centro da Cidade, mas contou que a água escoou rapidamente.
Outro morador, o lavrador Gilmar Pacheco Leandro, registrou a queda de pedras de gelo no bairro José Henriques. Na casa dele, duas telhas foram arrancadas. Na vizinhança, segundo o morador, o temporal também causou danos em outras residências, chegando a quebrar parte do telhado de uma casa.