A Gazeta - Agora

Tem sugestão ou viu erro? Envie aqui Quer mais notícias? Entre no nosso WhatsApp

Temporal com granizo e ventania causa alagamentos em Apiacá

Publicado em 08/12/2025 às 18h31
Moradores registraram chuvas na tarde de segunda-feira (8)

Um temporal acompanhado de granizo causou pontos de alagamento e ventos intensos em Apiacá, no Sul do Espírito Santo, na tarde desta segunda-feira (8). A Defesa Civil Municipal afirmou que avalia os danos causados na cidade. Em contato com a TV Gazeta, o gerente comercial Deni Rangel enviou imagens que mostram um ponto de alagamento na Praça da Igreja Matriz, no Centro da Cidade, mas contou que a água escoou rapidamente. 

Outro morador, o lavrador Gilmar Pacheco Leandro, registrou a queda de pedras de gelo no bairro José Henriques. Na casa dele, duas telhas foram arrancadas. Na vizinhança, segundo o morador, o temporal também causou danos em outras residências, chegando a quebrar parte do telhado de uma casa. 

Publicidade

Quatro suspeitos são mortos em confronto com a PM em Vila Velha

Publicado em 08/12/2025 às 17h19
Indivíduos foram baleados em confronto com a Polícia Militar em área conhecida como Cidade de Deus, em Vila Velha
Confronto foi registrado em área conhecida como "Cidade de Deus" Crédito: Leitor | A Gazeta

Pelo menos quatro pessoas morreram durante um confronto armado contra a Polícia Militar em área conhecida como "Cidade de Deus", na região do bairro Ataíde, em Vila Velha, nesta segunda-feira (8). Segundo o comandante-geral da PM, Douglas Caus, as vítimas eram integrantes da facção criminosa Primeiro Comando de Vitória (PCV). As identidades ainda não foram divulgadas.

Devido ao tiroteio, a Guarda Municipal reforçou o patrulhamento na região e auxiliou na saída de alunos e professores de uma unidade escolar do bairro. A reportagem tenta mais informações sobre o caso. 

Publicidade

Greve de ônibus na Grande Vitória é suspensa até quinta-feira (11)

Publicado em 08/12/2025 às 16h07
O sindirodoviários suspende greve para nova rodada de negociações com o Governo do Estado
O Sindirodoviários suspendeu provisoriamente greve para uma nova rodada de negociações Crédito: Carlos Alberto Silva

O Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários no Estado do Espírito Santo suspendeu a greve dos rodoviários programada para começar às 00h01 de terça-feira (9). Conforme Miguel Leite, diretor do Sindirodoviários-ES, informou à rádio CBN Vitória, nesta terça acontecerá uma reunião de negociação com o Governo do Estado junto das empresas de ônibus para tentar um acordo.

Em seguida, na quarta-feira (10), uma nova assembleia-geral será feita e, segundo o integrante da associação, caso a proposta não seja considerada boa pelos motoristas, a greve acontecerá na quinta-feira (11). "Na assembleia que aconteceu de manhã foi recusada a proposta do patrão de reajuste de 5% e redução da carga horária de 10 minutos. Isso é um tapa na cara dos trabalhadores. A gente pediu o ganho real mais 5%, a redução da carga horária e o tíquete-alimentação. As negociações, elas se estendem desde setembro. Esse reajuste está na mesa das negociações há muito tempo", disse Marcos ao fotojornalista de A Gazeta Carlos Alberto Silva. 

Publicidade

Carro capota e jovem morre em acidente em Itapemirim, Sul do ES

Publicado em 08/12/2025 às 15h16

Um jovem de 29 anos morreu após o carro em que ele estava capotar na ES 490, em Itapemirim, Sul do Espírito Santo, nesta segunda-feira (8). Uma ambulância da Removida Emergências Médicas passava pela rodovia quando a equipe viu um grupo pedindo ajuda. As pessoas relataram ser colegas de trabalho do rapaz e que iniciaram as buscas na região após ele não retornar à empresa.

A vítima foi identificada como Gustavo Ramos Beloni. Ele trabalhava como marmorista. A perícia da Polícia Científica foi acionada. A reportagem tenta mais informações sobre o acidente.

Publicidade

CNH de graça: Detran do ES divulga lista com mais 1.250 contemplados

Publicado em 08/12/2025 às 14h35

A lista de suplentes do programa "CNH Social" foi divulgada pelo Detran|ES (Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo) nesta segunda-feira (8). São 1.250 mil pessoas que não foram selecionadas na primeira fase do projeto, mas que agora serão contempladas com habilitação para dirigir sem custos.

Para conferir se o seu nome está na lista, basta clicar aqui. As matrículas já estão abertas e vão até 22 de dezembro. Caso o candidato seja contemplado, mas não faça a inscrição, perderá o benefício e ficará impedido de ingressar no programa por 3 anos. 

Publicidade

Homem é encontrado morto com marcas de tiros no corpo em São Mateus

Publicado em 08/12/2025 às 11h55

Um homem foi encontrado morto, com martas de tiros, na Fazenda Paulista, zona rural de São Mateus, no Norte do Espírito Santo, na madrugada desta segunda-feira (8). O corpo foi encaminhado à Seção Regional de Medicina Legal (SML). A Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) do município. Não há detalhes sobre a motivação do crime e, até o momento, nenhum suspeito foi preso. A vítima não teve nome e idade divulgados.

Publicidade

Jovem é morto no dia em que fazia mudança para bairro de Vitória

Publicado em 08/12/2025 às 11h45
Brendo Roberto Costa Belo, de 29 anos, morto em Inhanguetá
Brendo Roberto Costa Belo, de 29 anos, morto em Inhanguetá Crédito: Acervo familiar

Um jovem de 29 anos, identificado como Brendo Roberto Costa Belo, foi morto no dia em que fez a mudança para começar a morar em Inhanguetá, Vitória, no último domingo (7). Testemunhas disseram à Polícia Militar que o rapaz estava em uma motocicleta quando foi atingido por vários tiros e morreu, na rua.

Conforme apuração da repórter Priciele Venturini, da TV Gazeta, Brendo morava no bairro Universitário, mas havia alugado uma casa em Inhanguetá, para onde se mudou no domingo. Familiares suspeitam que o caso possa ter relação com o tráfico de drogas. Em nota, a Polícia Civil informou que o crime "segue sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vitória e até o momento, nenhum suspeito foi detido".

Publicidade

ES tem alerta amarelo para chuvas e ventos fortes para todas as cidades

Publicado em 08/12/2025 às 10h27
Alerta amarelo para chuvas intensas abrange todo o Espírito Santo, nesta segunda-feira (8)
Alerta amarelo para chuvas intensas abrange todo o Espírito Santo, nesta segunda-feira (8) Crédito: Inmet

Todas as cidades do Espírito Santo receberam, nesta segunda-feira (8), um alerta amarelo do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) para chuvas intensas. O aviso, que já está em vigor, é válido até as 10h de terça-feira (9) e prevê chuva de até 50 mm por dia, com ventos entre 40 e 60 km/h. O risco de alagamentos é baixo.

Publicidade

Motorista de carro morre em colisão com caminhão na BR 262, em Marechal Floriano

Atualizado em 08/12/2025 às 12h16
Acidente na BR 262 em Marechal Floriano deixou uma pessoa morta
Acidente na BR 262, em Marechal Floriano, matou uma pessoa Crédito: Divulgação | Corpo de Bombeiros

O motorista de um carro morreu em um acidente envolvendo o veículo que conduzia e um caminhão no km 64 da BR 262, em Marechal Floriano, na Região Serrana do Espírito Santo, por volta de 0h36 desta segunda-feira (8). Segundo o Corpo de Bombeiros, a vítima, de 48 anos, ficou presa às ferragens e foi encontrada já sem vida pela equipe de resgate. O corpo foi encaminhado à Secção Regional de Medicina Legal (SML), em Venda Nova do Imigrante. O tráfego chegou a ser interditado para o atendimento da ocorrência, mas foi liberado por volta das 2h, após a limpeza da pista.

O Corpo de Bombeiros informou que também participaram da ocorrência o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e as polícias Científica e Civil. 

Publicidade

Motorista fica ferido após carreta carregada de mamão tombar na BR 101 no ES

Publicado em 07/12/2025 às 17h37
Carreta tombada na BR 101 na tarde deste domingo (7)
Carreta com mamão ficou tombada na BR 101, em Iconha Crédito: Montagem A Gazeta

Uma carreta carregada de mamão tombou no início da tarde deste domingo (7), no Km 2 da BR 101, no Contorno de Iconha, no Sul do Espírito Santo. A Ecovias Capixaba, que administra a via, informou que, para atendimento, foram acionados os recursos da concessionária (veículo de inspeção, guincho e ambulância), além da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

A PRF informou que o motorista ficou ferido e foi encaminhado para o hospital. A rodovia ficou totalmente interditada por cerca de uma hora, mas já foi liberada. 

Publicidade

Acidente com três carros deixa seis pessoas feridas na BR 101, em Ibiraçu

Publicado em 07/12/2025 às 16h11
Acidente envolveu três carros na BR 101, em Ibiraçu, na manhã deste domingo (7)
Carros envolvidos no acidente foram guinchados pela concessionária da BR 101 Crédito: Leitor A Gazeta

Um acidente envolvendo três carros deixou seis pessoas feridas no km 210 da BR 101, em Ibiraçu, no Norte do Espírito Santo, na manhã deste domingo (7). Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), duas pessoas foram atendidas no local, e quatro foram encaminhadas para hospitais da região.

Não foram divulgadas informações sobre a dinâmica do acidente, nem sobre o estado de saúde das vítimas. De acordo com a Ecovias Capixaba, que administra a via, para atendimento, foram acionados os recursos da concessionária (veículo de inspeção, guincho e ambulância), além da PRF e do Samu. O trânsito no local chegou a fluir em sistema pare e siga, sendo totalmente liberado às 11h20.

Publicidade

Motociclista morre ao bater de frente em caminhonete em Marataízes

Publicado em 07/12/2025 às 15h22
Motociclista faleceu após colidir com caminhonete em Marataízes
Moto envolvida no acidente ficou caída no acostamento da pista da ES 060 Crédito: Leitor A Gazeta

Um motociclista morreu ao bater de frente em uma caminhonete, durante uma ultrapassagem, na rodovia ES 060, em Lagoa Funda, Marataízes, no Sul do Espírito Santo. O caso aconteceu na tarde de sábado (6) e a identidade da vítima não foi divulgada. O veículo envolvido no acidente pertence a uma empresa que presta serviços para a EDP.

Segundo a Polícia Militar (PM), o motorista da caminhonete disse que trafegava na via quando foi surpreendido pelo motociclista, no sentido contrário, fazendo uma ultrapassagem a outras duas motos. O condutor afirmou ainda que tentou diminuir a velocidade do veículo, mas não teve tempo para desviar e evitar a colisão. Ele fez o teste do etilômetro, que deu negativo. Por meio de nota, a EDP informa que tomou conhecimento do acidente e, neste momento, aguarda a apuração dos fatos pelas autoridades competentes.

A Polícia Civil (PC) informou que o motorista foi ouvido e liberado, conforme o previsto no Código de Trânsito Brasileiro. Ainda segundo a PC, a medida foi adotada em função de o condutor ter permanecido no local do acidente e de não haver indícios de cometimento de crime que justificassem a prisão em flagrante. O caso seguirá em investigação pela Delegacia de Polícia de Marataízes.

A Polícia Científica (PCIES) disse que o corpo da vítima, um homem de idade não informada, foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML), em Cachoeiro de Itapemirim, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares. 

Publicidade

Incêndio de grandes proporções atinge depósito de recicláveis na Serra

Publicado em 07/12/2025 às 13h02
Caso aconteceu na noite de sábado (6), na Serra

Um depósito de recicláveis pegou fogo em Cidade Pomar, na Serra, na noite do último sábado (6). O incêndio foi de grandes proporções (veja acima), já que o local tinha materiais inflamáveis como papelão, plástico, papel, madeira e latas de alumínio. Segundo o Corpo de Bombeiros, ninguém se feriu.

Ainda conforme a corporação, havia duas casas encostadas no muro do estabelecimento, por isso o combate começou evitando que as chamas se aproximassem das residências. A equipe acionou reforço e contou com apoio de dois caminhões-pipa de uma empresa, conseguindo extinguir totalmente o fogo e prosseguindo com o rescaldo. A ocorrência durou cerca de cinco horas. Não houve solicitação de perícia.

Publicidade

Homem é assassinado a pauladas por encapuzados em Guriri, São Mateus

Publicado em 07/12/2025 às 12h36

Um homem de 53 anos, identificado como João Batista Neto, foi assassinado com pauladas na cabeça por encapuzados, em Guriri, São Mateus, no Norte do Espírito Santo. O crime aconteceu na noite deste sábado (6). Segundo a Polícia Militar, testemunhas contaram que, após o homicídio, os suspeitos fugiram em um carro.

O corpo de João foi encaminhado à Seção Regional de Medicina Legal (SML). A Polícia Civil informou que o caso seguirá sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de São Mateus. Até o momento, nenhum suspeito foi preso.

Publicidade

ES começa a semana com 37 cidades sob alerta de chuvas intensas

Publicado em 07/12/2025 às 10h56
chuva; chuva em Vitória; tempo chuvoso; nublado; chuva no ES
Chuva no Espírito SantoChuva no Espírito Santo Crédito: Ricardo MedeirosRicardo Medeiros

O Espírito Santo começa a semana com um novo alerta amarelo de chuvas intensas para 37 cidades, emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). O aviso de perigo potencial – o mais brando – prevê até 50 milímetros (mm) de chuva por dia, ou de 20 a 30 mm por hora (h), e é válido até as 10h de segunda-feira (8). Há risco de ventos intensos, que podem chegar a 60 km/h. É baixo o risco de corte de energia elétrica, alagamentos, queda de galhos de árvores e descargas elétricas. Veja a lista dos municípios:

  1. Água Doce do Norte
  2. Águia Branca
  3. Alto Rio Novo
  4. Aracruz
  5. Baixo Guandu
  6. Barra de São Francisco
  7. Boa Esperança
  8. Colatina
  9. Conceição da Barra
  10. Ecoporanga
  11. Fundão
  12. Governador Lindenberg
  13. Ibiraçu
  14. Itaguaçu
  15. Itarana
  16. Jaguaré
  17. João Neiva
  18. Laranja da Terra
  19. Linhares
  20. Mantenópolis
  21. Marilândia
  22. Montanha
  23. Mucurici
  24. Nova Venécia
  25. Pancas
  26. Pedro Canário
  27. Pinheiros
  28. Ponto Belo
  29. Rio Bananal
  30. Santa Teresa
  31. São Domingos do Norte
  32. São Gabriel da Palha
  33. São Mateus
  34. São Roque do Canaã
  35. Sooretama
  36. Vila Pavão
  37. Vila Valério
Publicidade

Colisão de ônibus danifica poste na BR 101 em Linhares

Atualizado em 08/12/2025 às 15h54
Ônibus de viagem bateu em poste na BR 101 em Linhares
Ônibus de viagem bateu em poste na BR 101 em Linhares Crédito: Vitor Recla

Um ônibus  bateu e danificou um poste na BR 101, na altura do bairro Conceição, em Linhares, no Norte do Espírito Santo, na tarde deste sábado (6), o que afetou o fornecimento de energia de oito imóveis na região. De acordo com o repórter Vitor Recla, da TV Gazeta, os funcionários da empresa responsável pelo ônibus contaram que o acidente ocorreu devido a uma falha mecânica. Havia passageiros no veículo, mas ninguém se feriu. O número de ocupantes não foi informado.

Com a batida, os fios do poste ficaram espalhados no local. Há uma pequena sinalização do acidente na via, mas o trânsito flui normalmente. De acordo com a Ecovias Capixaba, foram acionados os recursos da concessionária (veículo de inspeção e guincho) para atender ao acidente. O trânsito no local flui em desvio e a ocorrência segue em andamento.

A EDP informou que foi acionada após a colisão do ônibus com um poste no km 148, da BR 101. "Equipes da concessionária foram direcionadas para realizar os reparos necessários e, por questões de segurança, valor inegociável da companhia, os oito clientes do entorno terão o fornecimento de energia normalizado após a conclusão do serviço."

A viação Vianorte informou ninguém ficou ferido e que a empresa apura as causas do acidente. 

ERRATA | A versão anterior citava "Viação Joana D'arc", mas a empresa separou as operações de transporte urbano em Colatina e Linhares. A que atua em Linhares é a Vianorte. O texto foi corrigido.

Publicidade

Carro foge da PM na BR 262 e homem é morto durante troca de tiros

Publicado em 06/12/2025 às 16h18

Um homem de 39 anos morreu e outro, de 43, ficou ferido após troca de tiros com policiais militares durante uma perseguição na BR 262, na zona rural de Ibatiba, no Caparaó do Espírito Santo, na noite de sexta-feira (5). Segundo a Polícia Militar, a perseguição começou após o motorista acelerar ao perceber a aproximação da viatura.

Durante a fuga, o veículo freou bruscamente e o passageiro de 39 anos saiu de dentro do carro, iniciando a troca de tiros com os policiais. O suspeito foi atingido e morreu no local. O motorista também ficou ferido, mas foi socorrido pelo Samu/192 e levado a um hospital. Além dos dois homens, uma mulher de 42 anos estava no banco traseiro do veículo. Ela ficou assustada e saiu correndo, mas foi contida pela polícia.

Após o confronto, a PM constatou que o homem de 39 anos estava foragido da Justiça e tinha diversas passagens criminais, já o motorista de 43 anos responde a um processo por homicídio. Dois revólveres calibre 38 foram apreendidos com três munições usadas e duas intactas. No bolso do suspeito que morreu, havia também uma meia com mais 15 munições. O veículo passou por perícia e foi removido ao pátio.

Segundo a Polícia Civil,  o suspeito de 43 anos foi conduzido à Delegacia de Venda Nova do Imigrante, autuado em flagrante por tentativa de homicídio e encaminhado ao Centro de Detenção Provisória. A mulher de 42 anos foi ouvida e liberada, já que a autoridade policial não identificou elementos suficientes para realizar a prisão em flagrante naquele momento. O corpo do homem que estava no banco do carona, de 39 anos, foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal.

Publicidade

Lewandowski vem ao ES na segunda (8) para evento no Tribunal de Justiça

Publicado em 06/12/2025 às 14h13
Entrevista com ministro Ricardo Lewandowski sobre sua aposentadoria do Supremo Tribunal Federal (STF)
Entrevista com ministro Ricardo Lewandowski sobre sua aposentadoria do Supremo Tribunal Federal (STF) Crédito: Nelson Jr./STF

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, desembarca no Espírito Santo na segunda-feira (8) para participar da solenidade do Dia da Justiça, promovida pelo Tribunal de Justiça do Estado (TJES). Integrante do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e ex-ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), ele será palestrante no evento.

A cerimônia foi convocada pelo presidente do TJES, desembargador Samuel Meira Brasil Jr. A expectativa é que magistrados, autoridades políticas, representantes do sistema de Justiça e servidores participem da programação.

As atividades começam às 11 horas, com uma palestra de Lewandowski sobre segurança pública. Segundo o TJES, a ocasião também marca a retomada oficial do uso do Salão Pleno, que voltou a receber eventos institucionais após passar por reformas estruturais.

Leia também:

Mazinho dos Anjos pede para sair do PSDB após Arnaldinho assumir o partido

Publicidade

Motociclista morre ao bater de frente com outra moto em São Mateus

Publicado em 06/12/2025 às 11h45
Segundo a Polícia Militar, um dos motociclistas tentou fazer uma ultrapassagem proibida quando colidiu de frente com o outro condutor.

Uma colisão de frente entre duas motos matou um condutor de 43 anos e deixou o outro de 30 anos ferido, na tarde de sexta-feira, no bairro Nova Aimorés, em São Mateusno Norte do Espírito Santo. Os dois homens foram socorridos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) e encaminhados para o Hospital Roberto Silvares. Porém, o mais velho acabou morrendo na unidade de saúde.

Segundo a Polícia Militar (PM), populares contaram que um dos motociclistas tentou fazer uma ultrapassagem proibida. Não há mais detalhes sobre a dinâmica do acidente nem informações sobre a identidade das vítimas.

A Polícia Civil informou que o corpo foi levado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML), de Linhares, para passar pela necropsia. A corporação ainda informou que as circunstâncias do acidente serão apuradas pela Delegacia Especializada de Infrações Penais e Outras (Dipo) de São Mateus.

Homem morre após colisão entre duas motos em São Mateus
Homem morre após colisão entre duas motos em São Mateus Crédito: Reprodução | Leitor AG

Leia também:

Jovem é flagrado na Serra com moto elétrica adulterada para atingir até 80km/h

Publicidade

Oito cidades do ES recebem alerta amarelo para chuvas; veja quais

Publicado em 06/12/2025 às 11h17

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu, neste sábado (6), um novo alerta amarelo de chuvas intensas para o Espírito Santo, desta vez para oito cidades do Norte capixaba. O aviso vai até as 10h de domingo (7) e prevê até 50 mm de chuva por dia, além de ventos entre 40 e 60 km/h. Veja a lista de municípios:

  • Montanha
  • Mucurici
  • Nova Venécia
  • Pedro Canário
  • Pinheiros
  • Ponto Belo
  • São Mateus
  • Vila Pavão

No resto do Estado, segundo o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), a instabilidade deve diminuir ao longo deste sábado (6), mas a umidade dos ventos costeiros mantém o céu encoberto e a previsão de chuva fraca em vários momentos do dia. As temperaturas seguem estáveis e o vento sopra fraco a moderado no litoral.

Na Grande Vitória, a previsão indica variação de nuvens e possibilidade de chuva leve, com mínima de 22 °C e máxima de 26 °C. No Sul do Estado, a previsão é semelhante também com possibilidade de chuva leve. As áreas menos elevadas terão entre 18 °C e 28 °C, enquanto as regiões mais altas ficam entre 16 °C e 23 °C.

A Região Serrana também segue com muitas nuvens e chuva fraca ocasional. As temperaturas variam de 19 °C a 24 °C nas partes mais baixas e de 17 °C a 22 °C nas áreas altas. No Norte e no Nordeste capixaba, o tempo permanece nublado com mínima de 20 °C no Noroeste e 21 °C no Norte e máxima de 24 °C em ambos. Em Mantenópolis e Alto Rio Novo, as temperaturas ficam de 19 °C a 22 °C.

Alerta vermelho, laranja e amarelo: o que realmente significa cada um deles