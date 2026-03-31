Temporal alaga ruas, derruba muro e interdita quadra esportiva em Alegre

Uma forte chuva atingiu o município de Alegre, na Região do Caparaó, no Espírito Santo, na noite de segunda-feira (30), e provocou alagamentos em ruas do Centro da cidade. De acordo com a Defesa Civil municipal, a falta de drenagem contribuiu para o desabamento de um muro, que atingiu um dos pilares de ferro de uma quadra poliesportiva no bairro Vila Alta. O local foi interditado.



Ainda segundo o órgão, foram registrados 67,4 milímetros de chuva. Durante a noite, também houve queda de barreiras e de árvores na estrada que liga o distrito de Celina, em Alegre, ao município de Guaçuí. A via já foi liberada, e equipes da prefeitura devem realizar a limpeza nos pontos afetados.