Técnica de enfermagem morre em acidente após sair de hospital no ES
Publicado em 06/11/2025 às 12h44
Uma técnica de enfermagem morreu em acidente de carro na ES 484, em São José do Calçado, no Sul do Espírito Santo, na noite de quarta-feira (5). A vítima foi identificada pela Polícia Militar como Joselaine de Souza Maximiano Canova, de 35 anos. Ela trabalhava na Santa Casa de Guaçuí e voltava para casa, quanto teria perdido o controle da direção em uma curva.
Joselaine dirigia um Volkswagen Voyage, que capotou e caiu em uma ribanceira na localidade de Airituba. O corpo dela foi levado pela Polícia Científica para a Seção Regional de Medicina Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim.