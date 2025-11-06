A Gazeta - Agora

Técnica de enfermagem morre em acidente após sair de hospital no ES

Publicado em 06/11/2025 às 12h44
Joselaine de Souza Maximiano Canova, técnica de enfermagem que morreu em acidente em São José do Calçado
Joselaine era técnica de enfermagem e tinha 35 anos Crédito: Redes sociais

Uma técnica de enfermagem morreu em acidente de carro na ES 484, em São José do Calçado, no Sul do Espírito Santo, na noite de quarta-feira (5). A vítima foi identificada pela Polícia Militar como Joselaine de Souza Maximiano Canova, de 35 anos. Ela trabalhava na Santa Casa de Guaçuí e voltava para casa, quanto teria perdido o controle da direção em uma curva. 

Joselaine dirigia um Volkswagen Voyage, que capotou e caiu em uma ribanceira na localidade de Airituba. O corpo dela foi levado pela Polícia Científica para a Seção Regional de Medicina Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim.

