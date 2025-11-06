Técnica de enfermagem morre em acidente após sair de hospital no ES

Uma técnica de enfermagem morreu em acidente de carro na ES 484, em São José do Calçado, no Sul do Espírito Santo, na noite de quarta-feira (5). A vítima foi identificada pela Polícia Militar como Joselaine de Souza Maximiano Canova, de 35 anos. Ela trabalhava na Santa Casa de Guaçuí e voltava para casa, quanto teria perdido o controle da direção em uma curva.