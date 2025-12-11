Envolvidos em roubo a dono de padaria em Sooretama são detidos em Linhares
Um jovem de 22 anos, identificado como Yuri Silva do Amaral, e um adolescente, de 15, suspeitos de um roubo de mais de R$ 140 mil do dono de uma padaria em Sooretama, Norte do Espírito Santo, no dia 12 de novembro, foram detidos na manhã desta quinta-feira (11) no bairro Araçá, em Linhares.
Segundo a Polícia Civil, durante a ação, Yuri tentou fugir pelos telhados, caiu em uma casa e acabou se rendendo após o cerco policial. O adolescente acabou localizado duas ruas abaixo e também capturado. Um terceiro envolvido, identificado como Isael Jesus Avelino Ferreira, 25 anos, segue foragido. Ele tem vários mandados de prisão por roubo, tráfico e homicídio.
Informações sobre o paradeiro dele podem ser denunciadas anonimamente através do disque-denúncia 181. A reportagem tenta localizar a defesa e o espaço segue aberto para um posicionamento.