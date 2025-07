Operação policial

Suspeitos de agredir e matar adolescente em Viana são presos

O assassinato de Gabriel Rocha Gonçalves Pena, de 15 anos, ocorrido no dia 20 de abril deste ano, em Viana , teve um desfecho nesta terça-feira (15). Três suspeitos de envolvimento no crime foram alvos de mandados de prisão e de busca e apreensão cumpridos pela Polícia Civil. As investigações apontaram que o adolescente foi brutalmente agredido enquanto dormia em casa e morreu por traumatismo craniano. Os nomes dos envolvidos não foram divulgados.

De acordo com a Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Viana, Gabriel tinha envolvimento com o tráfico e estava sendo cobrado por dívidas por integrantes de uma facção criminosa. A operação foi realizada nos bairros Vale do Sol e Nova Bethânia, com apoio da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (Core) e da Diretoria de Operações Táticas (DOT) da Polícia Penal.