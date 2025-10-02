Suspeito é preso após pular no mar e tentar se esconder dentro de barco em Vitória

Um homem foi preso após tentar fugir pelo mar e se esconder em um barco de pesca em Jesus de Nazareth, em Vitória, na manhã desta quinta-feira (2). Segundo o Núcleo de Operações e Transportes Aéreo (Notaer), a Polícia Militar solicitou apoio da corporação após o suspeito correr de uma equipe em patrulhamento e pular na água.

Pela dificuldade em conseguir encontrá-lo, o helicóptero Harpia 02 sobrevoou a região e, com base nas informações repassadas pelos policiais em solo, localizou a embarcação onde estava o suspeito. A prisão aconteceu dentro do barco, logo após os policiais serem levados por uma lancha do Corpo de Bombeiros.