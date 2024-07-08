Suspeito de matar sargento da PM em Cariacica segue foragido

Marcelo Wesley Alves da Silva, conhecido como "Pitchula", o principal suspeito de matar o sargento da Polícia Militar, Magno Colati Silva, no dia 4 de julho, continua foragido. A informação foi confirmada em nota pela Polícia Civil, que declarou que as diligências começaram imediatamente após o ocorrido e o inquérito policial está em andamento na Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cariacica, município onde o crime aconteceu.
“Todas as diligências estão sendo realizadas dentro do prazo legal. Destacamos que os policiais estão trabalhando todos os dias para oferecer o melhor serviço aos parentes das vítimas, não só deste caso, mas de todos os inquéritos em aberto na delegacia", destacou a PC, em nota.
Ainda de acordo com a PCES, informações podem ser compartilhadas de forma sigilosa por meio do Disque-denúncia (181), que é uma linha de contato gratuita, disponível em todos os municípios do Estado. “As informações passadas pela comunidade podem ser cruciais para o avanço das investigações”, enfatizou.
Pitchula teria fugido para o Rio de Janeiro após o crime. Um casal suspeito de ajudar na fuga foi localizado pela PMES na praça do pedágio da BR 101 em Mimoso do Sul, na última sexta-feira (5). A Associação de Praças da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiro Militar do Espírito Santo (Aspra/ES) chegou a oferecer uma recompensa para quem tiver informações que levem à prisão dele.