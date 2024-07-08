Suspeito de matar sargento da PM em Cariacica segue foragido

“Todas as diligências estão sendo realizadas dentro do prazo legal. Destacamos que os policiais estão trabalhando todos os dias para oferecer o melhor serviço aos parentes das vítimas, não só deste caso, mas de todos os inquéritos em aberto na delegacia", destacou a PC, em nota.

Ainda de acordo com a PCES, informações podem ser compartilhadas de forma sigilosa por meio do Disque-denúncia (181), que é uma linha de contato gratuita, disponível em todos os municípios do Estado. “As informações passadas pela comunidade podem ser cruciais para o avanço das investigações”, enfatizou.