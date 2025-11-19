Suspeito de matar jovem a tiros em Vila Valério é preso

O suspeito, que já estava em prisão domiciliar por outro crime, foi encaminhado ao sistema prisional Crédito: Polícia Civil

Um homem de 20 anos, suspeito de matar Kaiky Pinto Booni, também de 20, em agosto deste ano, no bairro Boa Vista, em Vila Valério, Noroeste do Espírito Santo, foi preso na manhã desta quarta-feira (19). Segundo a Polícia Civil, Kaiky foi baleado após ser chamado pelo suspeito para conversar sobre um boato ligado à disputa de ponto de drogas e uma dívida.

O autor confessou o disparo e tentou alegar legítima defesa, mas a polícia descartou essa versão e concluiu que o crime foi premeditado e motivado por vingança. O suspeito estava em prisão domiciliar com tornozeleira eletrônica por porte ilegal de arma e havia rompido o equipamento.