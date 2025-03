Suspeito de matar irmão a tiros por herança é preso em Itapemirim

Foi preso na segunda-feira (17) o homem suspeito de matar o próprio irmão em Itapemirim, no Sul do Estado. No dia 10 de março, Valci Ribeiro Evangelista, de 49 anos, foi morto a tiros na localidade de Gomes, no interior do município. Na ocasião, a esposa do suspeito contou à Polícia Militar que não presenciou o crime, mas que a motivação estaria relacionada com a divisão de terras herdadas. Após o crime, o homem fugiu do local.>