Suspeito de matar homem por dívida em Aracruz é preso ao tentar fugir

Um homem de 39 anos, apontado como autor de um homicídio ocorrido em Vila do Riacho, Aracruz, no Norte do Espírito Santo, foi preso pela Polícia Civil na terça-feira (3). O acusado tentou fugir dos policiais em um carro de aplicativo, mas os agentes conseguiram abordar o automóvel e realizar a prisão do suspeito. Segundo a corporação, ele tinha o objetivo de fugir para a Bahia. O nome do indivíduo não foi divulgado.
A Polícia Civil disse que homem teria assassinado a tiros João Vitor dos Santos Cruz devido a uma dívida de cerca de R$ 400. O crime aconteceu na noite do dia 15 de agosto deste ano, próximo a uma igreja de Vila do Riacho. Conforme as investigações da corporação, A vítima havia contraído uma dívida com o suspeito, mas não teria conseguido quitar o valor, mesmo após sucessivas cobranças.
Após a prisão, o homem foi encaminhado para a sede da 13ª Delegacia de Polícia de Aracruz e, logo depois, foi levado ao Centro de Detenção Provisória da cidade.