Suspeito de matar companheira no ES é preso após confusão em blitz no RJ

Priscila Louzada Sacramento, de 23 anos, morreu após ser agredida pelo ex-companheiro em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do ES Crédito: Arquivo pessoal

Um homem suspeito de matar a ex-companheira em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, foi preso durante uma blitz em Maricá, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, nesta quarta-feira (14). A informação foi divulgada pela Polícia Militar do Rio de Janeiro. Bruno Baia Moreira, de 36 anos, brigou com os policiais durante a abordagem, tentou desarmar um dos oficiais e foi baleado. O mandando foi cumprido e ele foi autuado por tentativa de homicídio (contra o policial) e porte de drogas.

“Na época o crime de feminicídio não era um crime autônomo, era uma qualificadora, por isso foi registrado como homicídio qualificado e é como ele vai responder”, explicou o delegado de Cachoeiro de Itapemirim, Felipe Vivas.

Em novembro de 2022, a jovem Priscila Louzada Sacramento, de 23 anos, deu entrada em uma Unidade de Pronto Atendimento com ferimentos graves na cabeça. Ela teria contado para uma tia que se machucou após cair da cabine de um caminhão, mas os médicos informaram à familiar que as lesões eram características de uma agressão. A vítima não resistiu e morreu após o atendimento médico.