Suspeito de matar candidato a vice-prefeito em Pinheiros é preso

O suspeito de matar o candidato a vice-prefeito de Pinheiros, Ayer Ribeiro de Souza Filho, 62 anos, em abril de 2025, foi preso na tarde desta quinta-feira (26) em ação conjunta da Polícia Civil e Polícia Militar, na zona rural do município. O homem de 47 anos, que não teve o nome informado, é acusado de colidir com o veículo que conduzia contra a motocicleta da vítima, provocando sua queda e morte após o desentendimento em um bar.