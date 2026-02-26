A Gazeta - Agora

Tem sugestão ou viu erro? Envie aqui Quer mais notícias? Entre no nosso WhatsApp

Suspeito de matar candidato a vice-prefeito em Pinheiros é preso

Publicado em 26/02/2026 às 19h28
Homem de 47 anos, acusado de atropelar intencionalmente Ayer Ribeiro de Souza Filho, foi detido em um ônibus na zona rural do município
O homem foi preso dentro de um ônibus na zona rural de Pinheiros  Crédito: Polícia Civil

O suspeito de matar o candidato a vice-prefeito de Pinheiros, Ayer Ribeiro de Souza Filho, 62 anos, em abril de 2025, foi preso na tarde desta quinta-feira (26) em ação conjunta da Polícia Civil e Polícia Militar, na zona rural do município. O homem de 47 anos, que não teve o nome informado, é acusado de colidir com o veículo que conduzia contra a motocicleta da vítima, provocando sua queda e morte após o desentendimento em um bar.

O suspeito respondia ao processo em liberdade, mas a prisão preventiva foi decretada após autoridades tomarem conhecimento de que ele estaria ameaçando uma testemunha do crime.

A Polícia Civil informou que ele foi localizado em um ônibus na zona rural de Pinheiros e conduzido à delegacia da cidade.

Publicidade