Suspeito de integrar facção e procurado por homicídio é preso Marataízes

Publicado em 25/01/2026 às 12h49
Mateus de Deus Maforte era integrante da facção criminosa Terceiro Comando Puro (TCP)
Foi preso, na noite de sábado (24), um jovem de 26 anos, suspeito de integrar a facção Terceiro Comando Puro (TCP) e com mandado de prisão em aberto por homicídio. Mateus de Deus Maforte foi localizado em Barra de Itapemirim, Marataízes, no Litoral Sul do Espírito Santo.

A Polícia Militar (PM) informou que os militares realizavam patrulhamento na Rua Antônio Barbato, quando avistaram Mateus, que tentou fugir por um beco, mas foi alcançado e abordado. Após consulta aos sistemas de segurança, os policiais constaram que contra ele havia um mandado de prisão em aberto por homicídio. A corporação não divulgou detalhes sobre o crime.

O titular da Delegacia de Marataízes, delegado Tiago Viana, disse que Mateus era um dos alvos de uma operação que ocorreu no início desta semana no município, mas na ocasião conseguiu fugir. “Ele pertence a uma facção criminosa de Minas Gerais. Foi mais uma tentativa do TCP de implantar indivíduos faccionados em Marataízes para comandar o tráfico de drogas”, explicou. O indivíduo foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP) da região.

