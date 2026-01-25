Suspeito de integrar facção e procurado por homicídio é preso Marataízes

Mateus de Deus Maforte era integrante da facção criminosa Terceiro Comando Puro (TCP) Crédito: Divulgação - Polícia Militar

Foi preso, na noite de sábado (24), um jovem de 26 anos, suspeito de integrar a facção Terceiro Comando Puro (TCP) e com mandado de prisão em aberto por homicídio. Mateus de Deus Maforte foi localizado em Barra de Itapemirim, Marataízes, no Litoral Sul do Espírito Santo.

A Polícia Militar (PM) informou que os militares realizavam patrulhamento na Rua Antônio Barbato, quando avistaram Mateus, que tentou fugir por um beco, mas foi alcançado e abordado. Após consulta aos sistemas de segurança, os policiais constaram que contra ele havia um mandado de prisão em aberto por homicídio. A corporação não divulgou detalhes sobre o crime.