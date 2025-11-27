Suspeito de homicídio em Vila Velha é preso após tentar fugir por telhado

Um homem de 27 anos foi preso na manhã desta quinta-feira (27) durante a operação “Encanto Quebrado”, no bairro Vale Encantado, em Vila Velha. Ele é suspeito de participar do assassinato de Ronaldo Silva Apolinário, de 43 anos, ocorrido em setembro deste ano no bairro de Santa Clara, no mesmo município.

Segundo o delegado Cleudes Júnior, o suspeito tentou fugir pelo telhado ao perceber a chegada das equipes, mas a área já estava cercada, e ele acabou se rendendo.

“Ronaldo foi arrastado e foi morto em uma região de ‘pinicão’. Ele (preso) já é conhecido das forças de segurança, sobrinho de um grande traficante, atua no tráfico e homicídios na região. Inclusive, também é investigado em outro homicídio consumado e um tentado ocorrido nesse ano na região de Vale Encantado”, explicou o delegado.

A operação foi realizada pela Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha, com apoio da 17ª Companhia Independente da Polícia Militar, incluindo Força Tática, setor de inteligência e equipe K9, além da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core) da Polícia Civil.